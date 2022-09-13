Пожар в московской многоэтажке попал на видео

Пожар в многоэтажке на станции метро «Пражская» в Москве попал на видео

Появилось видео мощного пожара в многоэтажном жилом доме в Москве в районе станции метро «Пражская». Пожар снял на видео корреспондент «Ленты.ру».

На кадрах видны черные клубы дыма, которые валят из горящего здания. Слышны звуки сирен.

Пожар произошел на юге столицы во вторник, 13 сентября. Огонь распространился в доме на улице Красного Маяка. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее при пожаре на северо-востоке Москвы погиб один человек. Тогда огонь начался в квартире на 10-м этаже, впоследствии он перекинулся на два балкона в квартирах на 11-м этаже, площадь возгорания составила 32 квадратных метра.