В Москве при пожаре в жилом доме погиб человек

На северо-востоке Москвы один человек погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме

В доме на северо-востоке Москвы произошел пожар, один человек погиб. Об этом сообщили в столичном главке МЧС, передает РИА Новости.

По данным ведомства, пожар произошел на улице Снежной ночью в пятницу, 26 августа. Тогда огонь начался в квартире на 10-м этаже, впоследствии он перекинулся на два балкона в квартирах на 11-м этаже. Площадь возгорания составила 32 квадратных метра.

Сотрудники экстренных служб спасли с 11-го этажа дома пять человек, среди них ребенок, с 10-го этажа вывели еще пять человек. Пожар локализован.

Ранее в деревне Малое Видное в Подмосковье трое детей заживо сгорели при пожаре в частном доме. Мать заперла несовершеннолетних на мансардном этаже дома и ушла, из-за чего они не смогли выбраться из здания во время пожара.