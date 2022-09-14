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ВСУ обстреляли колледж в ЛНР

Один подросток погиб в результате обстрела колледжа в Перевальске со стороны ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alexei Chernyshev / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли колледж в городе Перевальск, который находится в Луганской народной республике (ЛНР), есть пострадавшие. Об этом в Telegram-канале сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Сегодня, 14 сентября, в 7:30 украинские террористы обстреляли государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Луганской Народной Республики "Перевальский колледж"», — сказано в заявлении.

В результате обстрела погиб 15-летний подросток и четыре человека получили ранения. Здание учебного заведения разрушено. Огонь по городу украинские войска открыли в 7:40, выпустив шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее сообщалось, что украинская армия выпустила по Лисичанску четыре ракеты из РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибли два человека, еще один получил ранения. «Обстрел велся по району жилого дома, в центре города, где люди живут — вот туда и прилетело. Военных там вообще нет», — заявил исполняющий обязанности мэра Лисичанска Андрей Скорый.

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Виктория Кондратьева
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