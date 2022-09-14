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Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле своих позиций
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении режима прекращения огня и обстреле своих позиций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ночь с 13 на 14 сентября и сегодня утром вооруженные силы Армении, вновь нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, подвергли минометному и артиллерийскому обстрелу подразделения Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения Азербайджана «принимают адекватные ответные меры».

Армения, в свою очередь, заявила, что Вооруженные силы Азербайджана утром начали обстрел в направлении города Джермука и села Верин Шорж.

12 сентября Минобороны Армении сообщило об атаке на свои приграничные территории со стороны Азербайджана. По данным ведомства, азербайджанские войска наносят удары по гражданской инфраструктуре.

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Алевтина Запольская
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