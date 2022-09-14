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В Армении заявили об обстреле Азербайджаном Джермука и Верин Шоржа

В Армении заявили, что Азербайджан утром применил артиллерию по Джермуку и Верин Шоржу

Фото: Artem Mikryukov/ / Reuters

Вооруженные силы Азербайджана утром начали обстрел в направлении города Джермука и села Верин Шорж. Об этом заявили в Министерстве обороны Армении, передает ТАСС.

«Ночью ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжала оставаться напряженной. В частности, противник применил БПЛА в направлении Джермука. С 08:00 (07:00 по московскому времени, — прим. «Ленты.ру») противник, применяя артиллерию, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, начал наступательные действия в направлениях Джермук и Верин Шоржа», — говорится в сообщении.

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13 сентября 2022

Поздно вечером 12 сентября Минобороны Армении сообщило об атаке на свои приграничные территории армией Азербайджана. Как утверждает ведомство, азербайджанские силы наносят удары по гражданской инфраструктуре страны.

В Баку заявили, что обстрел армянских военных объектов стал ответом на широкомасштабные провокации против азербайджанских вооруженных сил.

Ранее стало известно, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решила направить в Армению миссию для оценки обстановки на армяно-азербайджанской границе во главе с генсеком Станиславом Засем. Миссия подготовит доклад по ситуации в регионе, а также предложит варианты действий по деэскалации конфликта. Документ будет представлен главам государств на сессии Совета коллективной безопасности, которая состоится осенью в Ереване.

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Виктория Кондратьева
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