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ОДКБ решила отправить миссию в Армению

Зайнетдинов: ОДКБ отправит в Армению миссию во главе с Засем для оценки обстановки
Владимир Зайнетдинов

Владимир Зайнетдинов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решила направить в Армению миссию для оценки обстановки на армяно-азербайджанской границе во главе с генсеком Станиславом Засем. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, передает ТАСС.

Было согласовано предложение о создании рабочей группы из числа сотрудников секретариата и военнослужащих объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ

Владимир ЗайнетдиновПресс-секретарь ОДКБ

Пресс-секретарь уточнил, что сопровождать генсека будут начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители государств-членов Организации.

По словам Зайнетдинова, миссия подготовит доклад по ситуации в регионе, а также предложит варианты действий по деэскалации конфликта. Документ будет представлен главам государств на сессии Совета коллективной безопасности, которая состоится осенью в Ереване.

Обстрел границ Армении

13 сентября Минобороны Армении сообщило об обстрелах своих приграничных территорий армией Азербайджана. Военные открыли интенсивный огонь из артиллерии при поддержке беспилотников. В Ереване также заявили об использовании Азербайджаном спецназа.

Обстрелы коснулись городов Горис, Капан, Джермук, Корнидзор. Также обострение было зафиксировано в районе сел Варденис, Арени, Сотк, Верин Шоржа, Норабак, Кут и Мец Масрик. Российских солдат из 102-й базы в армянском городе Гюмри незамедлительно подняли по тревоге.

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Жертвы на границе

Утром 13 сентября Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило о жертвах в рядах вооруженных сил в ходе обострения напряженности на границе с Арменией. По заверению властей, эскалация привела к повреждению некоторых объектов оборонной инфраструктуры Баку.

Начиная с ночи 12 сентября 2022 года подразделениями ВС Армении были совершены широкомасштабные диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы

МИД Азербайджана

В результате в Министерстве обороны Азербайджана зафиксировали жертвы среди личного состава, а также повреждения военной инфраструктуры.

Премьер Армении Пашинян во время выступления в парламенте отметил, что в результате обстрелов на армяно-азербайджанской границе были убиты 49 человек. Цифра не является окончательной.

Азербайджан пытается все это представить в качестве ответа на якобы провокации со стороны Армении, но это абсолютно лживая информация

Никол ПашинянПремьер-министр Армении

Переговоры Пашиняна

13 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал действия Баку недопустимыми и указал на важность адекватной реакции международного сообщества. Лидеры стран договорились поддерживать оперативную связь.

После Пашинян обсудил этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тот высказался в поддержку завершения конфликта, назвал недопустимой дальнейшую эскалацию напряженности и подчеркнул необходимость урегулирования ситуации.

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Реакция России

Власти Армении призывали членов ОДКБ к «действенным коллективным мерам» по обеспечению территориальной целостности и суверенитета республики. В ходе внеочередного заседания представитель Еревана при ОДКБ Виктор Биягов обвинил Азербайджан в «грубых нарушениях международного права и режима прекращения огня», а также «провокационных и агрессивных действиях» в отношении Армении.

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После первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ Константин Затулин отметил, что Россия должна не допустить конфликта любыми способами. По его словам, необходимо проверить информацию о крупномасштабных потерях среди военнослужащих Армении и привести в боевую готовность российскую базу в Гюмри.

Что касается других союзников по ОДКБ, качество этого союза в связи с украинскими событиями не позволяет нам обольщаться, что кто-то за нас будет делать нашу работу

Константин ЗатулинПервый зампред комитета Госдумы по делам СНГ

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, сообщил Совету коллективной безопасности ОДКБ о дополнительных практических шагах, предпринимаемых Москвой для деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана.

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Юлия Мискевич
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