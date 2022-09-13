Азербайджан заявил о жертвах в результате конфликта на границе с Арменией

Азербайджан заявил о жертвах и ущербе инфраструктуре из-за эскалации на границе с Арменией

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило о жертвах в рядах вооруженных сил в ходе обострения напряженности на границе с Арменией, передает ТАСС. В ведомстве также отметили, что эскалация привела к повреждению некоторых объектов оборонной инфраструктуры Баку.

«Начиная с ночи 12 сентября 2022 года подразделениями ВС Армении были совершены широкомасштабные диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы», — заявили в МИД Азербайджана.

Дипломатическое ведомство Баку также заявило об интенсивном огне «по позициям азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах из различных видов оружия, в том числе из минометов». В результате в Министерстве обороны Азербайджана зафиксировали жертвы среди личного состава, а также повреждения военной инфраструктуры.

Обострение ситуации на границе началось поздним вечером 12 сентября. В Ереване заявили об артиллерийских ударах Баку по гражданской инфраструктуре Армении.

Азербайджан же заявил, что лишь отвечает на провокации со стороны Армении. Армянское Минобороны также сообщило о жертвах среди личного состава. Вскоре Ереван обратился за помощью к Москве.