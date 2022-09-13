Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Азербайджан заявил о жертвах в результате конфликта на границе с Арменией

Азербайджан заявил о жертвах и ущербе инфраструктуре из-за эскалации на границе с Арменией
СюжетМинобороны:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило о жертвах в рядах вооруженных сил в ходе обострения напряженности на границе с Арменией, передает ТАСС. В ведомстве также отметили, что эскалация привела к повреждению некоторых объектов оборонной инфраструктуры Баку.

«Начиная с ночи 12 сентября 2022 года подразделениями ВС Армении были совершены широкомасштабные диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы», — заявили в МИД Азербайджана.

Дипломатическое ведомство Баку также заявило об интенсивном огне «по позициям азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах из различных видов оружия, в том числе из минометов». В результате в Министерстве обороны Азербайджана зафиксировали жертвы среди личного состава, а также повреждения военной инфраструктуры.

Материалы по теме:
Армянский акцент. Почему Вашингтон проявляет к Еревану особое внимание
Армянский акцент.Почему Вашингтон проявляет к Еревану особое внимание
27 июля 2022
Битва за Карабах. 30 лет назад началась самая затяжная война на территории бывшего СССР
Битва за Карабах.30 лет назад началась самая затяжная война на территории бывшего СССР
6 августа 2022

Обострение ситуации на границе началось поздним вечером 12 сентября. В Ереване заявили об артиллерийских ударах Баку по гражданской инфраструктуре Армении.

Азербайджан же заявил, что лишь отвечает на провокации со стороны Армении. Армянское Минобороны также сообщило о жертвах среди личного состава. Вскоре Ереван обратился за помощью к Москве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В Херсонской области сообщили о серьезных потерях ВСУ
Apple запустит подписку на iPhone
Россияне назвали главные опасения при поездках на машине
Поставка Турции российских зенитных ракетных систем будет отложена
Хирург назвал опасные последствия ожирения
СКР завершил расследование дела об убийстве подростками семьи в Омской области
Азербайджан заявил о жертвах в результате конфликта на границе с Арменией
Перечислены самые востребованные специалисты IT-сферы в России
Россиян предупредили об опасности стройматериалов
В подконтрольном Киеву Краматорске заметили иностранных офицеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.