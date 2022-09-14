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Путин сообщил ОДКБ о шагах России по ситуации на границе Армении и Азербайджана

Секретариат ОДКБ: Путин сообщил о шагах по ситуации на границе Армении и Азербайджана
СюжетМинобороны:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин сообщил Совету коллективной безопасности ОДКБ о дополнительных практических шагах, предпринимаемых Москвой для деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат ОДКБ по итогам сессии.

Совет коллективной безопасности ОДКБ на внеочередном заседании во вторник, 13 сентября, обсудил обстановку на армяно-азербайджанской границе. В ходе заседания члены организации предложили отправить генерального секретаря Станислава Зася в зону конфликта.

Об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе стало известно 12 сентября. В Минобороны Армении сообщили об обстрелах своих приграничных территорий. В Баку, в свою очередь, заявили, что лишь отвечают на провокации Еревана, умышленно нагнетающего обстановку в регионе.

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Марина Совина
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