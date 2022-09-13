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Генсеку ОДКБ предложили отправиться на армяно-азербайджанскую границу

Члены ОДКБ предложили отправить генсека Станислава Зася на армяно-азербайджанскую границу
Станислав Зась

Станислав Зась . Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Совет коллективной безопасности ОДКБ на внеочередном заседании обсудил обстановку на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает «БелТА».

В ходе заседания члены организации предложили отправить генерального секретаря Станислава Зася в зону конфликта. Также речь шла о возможности создания рабочей группы для анализа ситуации.

«Предложены шаги, которые видится возможным предпринять в оперативном порядке. В их числе выезд генерального секретаря ОДКБ в зону конфликта для подготовки подробного доклада главам государств и создание рабочей группы из числа сотрудников секретариата и объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений», — сообщает агентство.

Об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе стало известно 12 сентября. В Минобороны Армении сообщили об обстрелах своих приграничных территорий. В Баку, в свою очередь, заявили, что лишь отвечают на провокации Еревана, умышленно нагнетающего обстановку в регионе.

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Марина Совина
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