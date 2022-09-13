Армения сообщила об использовании Азербайджаном спецназа

Минобороны Армении сообщило, что Азербайджан использует спецназ при наступлении

Азербайджан использует спецназ для продвижения в направлении четырех населенных пунктов. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщает Минобороны Армении.

«Противник, используя силы спецназа, в течение дня пытался продвигать позиции, особенно в направлении Неркин-Ханда, Верин-Шоржи, Артаниша и Сотка», — говорится в заявлении пресс-службы. Также указывается, что азербайджанские дивизии продолжают наносить удары по пограничным поселениям и гражданской инфраструктуре.

Вечером 12 сентября началось обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Ереван заявил об обстрелах приграничных территорий страны военнослужащими Азербайджана. Армения обратилась за помощью к России, ООН и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреливают разные объекты инфраструктуры. Власти Азербайджана уточнили, что нанесение ударов по военным объектам Армении стало ответом на провокации против Вооруженных сил.