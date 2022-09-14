Одной стране мира предсказали угрозу демографического кризиса

Bloomberg: к концу 21 века население Южной Кореи может сократиться в два раза

Южная Корея может столкнуться с серьезным демографическим кризисом — уже в конце 21 века население страны может сократиться в два раза. Об этом сообщает Bloomberg.

Снижение рождаемости угрожает государству уже с 2018 года, на что есть ряд причин. Среди них агентство называет резкое увеличение расходов родителей при появлении ребенка. Отмечается, что семьи в Южной Корее вкладывают значительно больше средств в будущее детей, чем в других странах мира. Следующим в этом списке идет Тайвань, а затем Португалия.

К примеру, на образование каждого ученика средней или старшей школы в прошлом году корейские семьи потратили около шести тысяч долларов (358,2 тысячи рублей). С учетом колледжей и университетов на оплату обучения ребенка родители должны потратить зарплату, полученную более чем за шесть лет работы. Такой уровень является самым высоким среди стран, которые опрашивал Национальный институт исследований демографии и социального обеспечения, находящийся в Японии.

Еще одной причиной, по которой жители Южной Кореи стали откладывать рождение детей, стали высокие цены на недвижимость, а также незначительная социальная поддержка семей и проблемы с трудоустройством после окончания декрета. По данным агентства, в государстве женщин возраста 55-64 лет, устроенных на временную работу, больше, чем в других развитых странах. Кроме того, южнокорейские женщины часто не хотят иметь больше одного ребенка, поскольку надеются вернуть себе карьеру.

В то же время в России темпы рождаемости также снижаются. За первое полугодие 2022-го показатель сократился на 6,3 процента. Завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина и доцент института демографии НИУ ВШЭ Владимир Козлов объяснили, что спад может быть связан с неопределенностью на фоне пандемии коронавируса, а также с такими факторами как экономические санкции и меры государственной поддержки. При этом по сравнению с 2019 годом темпы замедлились.