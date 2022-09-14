В США вновь заявили об угрозе гражданской войны

Экс-конгрессмен Гэббард заявила об угрозе гражданской войны в США

Из-за попыток Демократической партии приравнять штурм Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа к терактам 11 сентября 2001 года, в США растет угроза гражданской войны. Об этом рассказала бывший конгрессмен Тулси Гэббард в эфире телеканала Fox News.

«Это омерзительно и возмутительно слышать, как эти люди говорят то, что они говорят, сравнивая наших соотечественников-американцев с террористами. Более того, они буквально заявили о том, что те хуже террористов Аль-Каиды (запрещенная в России террористическая организация — прим. «Лента.ру»)», — заявила Гэббард.

По ее словам, ни один американский гражданин, независимо от своего статуса, не имеет права приравнивать соотечественников к террористам. «Люди из перечня самых влиятельных лиц нашей страны, в распоряжении которых находится аппарат национальной безопасности, выбирают своей целью наших соотечественников-американцев только по той причине, что последние не голосовали за [президента США] Джо Байдена», — сказала политик.

Ранее президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа человеком, который представляет угрожающий Америке экстремизм. Американский лидер отметил, что имеет в виду не всех республиканцев, а только сторонников движения Трампа Make America Great Again (MAGA).