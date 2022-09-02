Байден назвал Трампа и его сторонников экстремистами

Президент США Байден назвал Трампа экстремистом, угрожающим Америке

Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа человеком, который представляет угрожающий Америке экстремизм, передает РИА Новости.

«Дональд Трамп и MAGA-республиканцы представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики», — заявил Байден в обращении к нации.

Американский лидер отметил, что имеет в виду не всех республиканцев, а только сторонников движения Трампа Make America Great Again (MAGA). Байден подчеркнул, что они не признают состоявшиеся выборы президента, представляя угрозу демократии.

«MAGA-республиканцы не уважают конституцию, не верят в силу закона, не признают волю людей», — резюмировал Байден.

7 августа Трамп заявил, что Байден и его администрация нанесли США больше вреда, чем это могли бы сделать пять худших президентов в истории страны.

