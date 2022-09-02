Байден назвал Трампа и его сторонников экстремистами
Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа человеком, который представляет угрожающий Америке экстремизм, передает РИА Новости.
«Дональд Трамп и MAGA-республиканцы представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики», — заявил Байден в обращении к нации.
Американский лидер отметил, что имеет в виду не всех республиканцев, а только сторонников движения Трампа Make America Great Again (MAGA). Байден подчеркнул, что они не признают состоявшиеся выборы президента, представляя угрозу демократии.
«MAGA-республиканцы не уважают конституцию, не верят в силу закона, не признают волю людей», — резюмировал Байден.
7 августа Трамп заявил, что Байден и его администрация нанесли США больше вреда, чем это могли бы сделать пять худших президентов в истории страны.