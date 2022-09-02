Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден назвал Трампа и его сторонников экстремистами

Президент США Байден назвал Трампа экстремистом, угрожающим Америке
Дональд Трамп и Джо Байден

Дональд Трамп и Джо Байден. Фото: CNP / Global Look Press

Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа человеком, который представляет угрожающий Америке экстремизм, передает РИА Новости.

«Дональд Трамп и MAGA-республиканцы представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики», — заявил Байден в обращении к нации.

Американский лидер отметил, что имеет в виду не всех республиканцев, а только сторонников движения Трампа Make America Great Again (MAGA). Байден подчеркнул, что они не признают состоявшиеся выборы президента, представляя угрозу демократии.

«MAGA-республиканцы не уважают конституцию, не верят в силу закона, не признают волю людей», — резюмировал Байден.

7 августа Трамп заявил, что Байден и его администрация нанесли США больше вреда, чем это могли бы сделать пять худших президентов в истории страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В Центробанке рассказали о превращении валютных счетов россиян
В Финляндии заявили о нарушении НАТО международного права из-за Украины
Байден назвал Трампа и его сторонников экстремистами
Тело 44-летней певицы на фото в бикини удивило фанатов
Бузова рассказала о новой большой любви
СБУ уличили в борьбе с двойным гражданством украинцев
Стало известно о расстреле выживших солдат ВСУ при отступлении под Харьковом
Россиянам рассказали об аналогах трудовой книжки при оформлении пенсии
Российский моряк умер в египетском порту
Шольц оценил возможность прекращения импорта российского газа в Германию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.