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В Грозном пройдет XII Фестиваль культуры и спорта народов Юга России

В Грозном пройдет XII Фестиваль культуры и спорта народов Юга России

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В столице Чеченской Республики городе Грозном пройдет XII Фестиваль культуры и спорта народов Юга России. Об этом сообщает РОСКОНЦЕРТ.

В рамках фестиваля во второй раз будет проводиться Всероссийский форум национальных коллективов «Многонациональная Россия».

XII Фестиваль культуры и спорта народов Юга России соберет около 600 участников из 14 регионов России. В составе творческих делегаций в нем примут участие ведущие государственные национальные коллективы Северо-Кавказского и Южного Федерального округов, среди которых знаменитые ансамбли песни и танца из Чечни и Дагестана, Ингушетии и Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ставропольского края, Краснодарского края, а также Адыгеи, Калмыкии, Крыма и других регионов.

Фестиваль проводится Министерством спорта и Министерством культуры Российской Федерации. Организатор культурной программы мероприятия — ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

24 сентября во Дворце торжеств им. Дагуна Омаева (Чеченская государственная филармония им. А. Шахбулатова) состоится Всероссийский форум национальных коллективов «Многонациональная Россия», в рамках которого запланировано проведение пленарного заседания по вопросам национального творчества «Культурный код народов России. Сохранение и приумножение исторического наследия и культурных ценностей народов России».

Среди спикеров заседания директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Оксана Валентиновна Косарева, генеральный директор ФГБУК РОСКОНЦЕРТ Андрей Владимирович Малышев, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамара Валентиновна Пуртова, президент Союза национальных творческих коллективов, директор ГБУ «Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» Джамбулат Мусаевич Магомедов.

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Татьяна Романова
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