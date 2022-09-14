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Производитель принтеров заплатит за проблемы с чернилами

TechRadar: HP выплатит компенсацию владельцам принтеров с неправильными чернилами

Фото: Thierry Roge / Reuters

HP пообещала компенсировать стоимость расходных материалов владельцам принтеров, если те выбрали неправильные чернила. Об этом сообщает издание TechRadar.

По словам журналистов, HP согласилась выплатить части европейских пользователей компенсации, если их устройство пострадало из-за использования неоригинальных чернил. Компания выделит на это 1,35 миллиона долларов после того, как группа потребителей направила в ее сторону иск.

Из соглашения следует, что принтеры HP имеют защиту от неоригинальных картриджей — при их установке функция печати блокируется. Однако на ряде устройств, проданных в период с 1 сентября 2016 года по 17 ноября 2020 года, данная опция не работала. Из-за этого при использовании девайсов могли возникнуть проблемы — вплоть до поломки оборудования.

С тех пор HP выпустила обновление, исправляющее критический недостаток прошивки. «Хотя стороны договорились не продолжать судебный иск, это соглашение не является признанием какой-либо вины или правонарушения со стороны HP», — отметили авторы. На компенсацию могут рассчитывать потребители из Бельгии, Италии, Испании и Португалии.

В середине августа представители Epson объяснили, почему их принтеры могли внезапно прекратить работу. Выяснилось, что устройства могут прекратить функционировать, если срок службы системы сбора чернил подошел к концу.

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Андрей Ставицкий
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