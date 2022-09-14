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В Кабардино-Балкарии стартовал Северо-Кавказский фестиваль молодежи

Межрегиональный Северо-Кавказский фестиваль молодежи состоится в Кабардино-Балкарии

Кадр: ГТРК «Кабардино-Балкария»

Межрегиональный Северо-Кавказский фестиваль молодежи стартовал в Кабардино-Балкарии 14 сентября. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, всего в форуме примут участие около трех тысяч человек из разных субъектов России. В частности,
в скверах Нальчика организуют творческие вечера-концерты, а на площади Абхазии пройдет торжественное открытие мероприятия. При этом перед его началом гости столицы пройдут маршем по центральной алее Атажукинского сада.

Известно, что среди прочего участников ждут экскурсии в Черекский и Прохладненский районы, а также в Баксан. Вдобавок в программу включили посещение музеев и культурных центров и изучение национальной кухни региона. В заключение в честь закрытия фестиваля 16 сентября в Зеленом театре состоится гала-концерт.

В июле в Ингушетии началось строительство школы на 250 мест. На реализацию проекта выделено 218 миллионов рублей из бюджета, а также земельный участок площадью 1,28 гектара. Окончание строительства намечено на 2023 год.

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Майя Пономаренко
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