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Путин посмертно наградил сотрудников посольства России в Кабуле

Президент Путин посмертно наградил погибших сотрудников российского посольства в Кабуле

Фото: Ali Khara / Reuters

Президент Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества сотрудников посольства России в Кабуле, которые погибли при теракте 5 сентября. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Кужугета Адыгжы Сергеевича — специалиста-эксперта посольства Российской Федерации в Исламской Республике Афганистан (посмертно)», — говорится в документе.

Также орденом мужества глава государства посмертно наградил Шаха Михаила — второго секретаря посольства России в Афганистане.

Взрыв у российского посольства в Кабуле произошел 5 сентября. В результате атаки террориста-смертника погибли два сотрудника дипмиссии, кроме того, пострадавшие есть и среди граждан Афганистана. Ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ).

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Никита Абрамов
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