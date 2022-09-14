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Участник боевых действий рассказал о штурме Красного Лимана

Полковой священник российского подразделения рассказал об интенсивных боях в Лимане

Фото: Reuters

Полковой священник российского подразделения «Барс-16», более известного как отряд «Кубань», рассказал о штурме Красного Лимана. Подробностями участник боевых действий поделился с журналистами проекта WarGonzo в Telegram.

По его словам, интенсивные бои начались с 8 сентября. С этого числа противник перешел в наступление — начался массированный артиллерийский обстрел, шли близкие стрелковые бои, порой дистанция боя составляла 20 метров. Священник признал, что на одного российского военного приходилось 20 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако, по его данным, ВС России не понесли никаких потерь.

Интенсивное наступление шло вплоть до 11-12 сентября. В эти даты прибыли основные силы российской армии — два разведывательно-ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор». «Мы поняли, что это свои, и прямо до скупной мужской слезы дошло — слава Богу! И эти вертолеты стали первыми ласточками прихода основных сил. Сейчас все равно все продолжается, и расслабляться рано, противник от своих планов не отказался, но мы все равно стоим», — заявил полковой священник.

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14 сентября военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что ВСУ вновь приступили к штурму города Красный Лиман. В Краснолиманском районе бойцы подразделения «Барс-16» ведут бой на подступах к населенному пункту. Там украинские военнослужащие атакуют отдельные позиции.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные вместе с силами республики отразили попытку ВСУ организовать контрнаступление в районе поселка Щурово под Красным Лиманом.

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Варвара Кошечкина
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