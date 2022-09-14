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Семейный психолог предупредил пары с большой разницей в возрасте о проблемах

Психолог Крупин: разновозрастной брак будет счастливым у обсуждающих проблемы партнеров

Фото: Joanna Nix-Walkup / Unsplash

Разновозрастной брак будет счастливым у партнеров, открыто обсуждающих свои проблемы, считает семейный психолог Владимир Крупин. В беседе с «Вечерней Москвой» он предупредил пары с большой разницей в возрасте о возможных конфликтах.

Комментируя недавний брак известной пары из реалити-шоу «Дом-2» — 38-летней Надежды Ермаковой и 22-летнего Даниэля Чистова, — психолог отметил, что разница в 15 лет относит людей к двум разным поколениям. Конфликт интересов и представлений о жизни в таком случае неизбежен. «Когда в паре женщина старше, у нее есть стремление к доминированию. Многое зависит от отношений влюбленных, — объяснил он. — Конечно, если удается сохранить равноправие, то это прекрасно».

При этом, продолжил Крупин, даже с такой разницей в возрасте построить успешную семью можно, если уметь высказывать претензии. «В разновозрастных браках, собственно, как и в равных по возрасту, часто возникает раскол, потому что кто-то из членов союза не способен высказать свой негатив относительно ситуации, которая его не устраивает. Гнев накапливается и может в итоге перерасти в серьезную ссору, которая может даже закончиться поножовщиной», — предостерег он.

Однако, заметил Крупин, если в отношениях партнеры будут сразу делиться друг с другом тем, что их не устраивает, они сохранят брак и избегут проблем. «Никто не должен ни о чем догадываться, нам дан речевой аппарат, чтобы мы могли с его помощью доносить свои претензии. Высказывать свои претензии — не равно быть плохим человеком. Не нужно бояться или стесняться это делать», — сказал специалист, добавив, что даже у самых любящих друг друга людей должны быть личные границы.

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Также, добавил психолог, в его практике было много случаев, когда разновозрастные пары жили вместе до конца своих дней и были счастливы. «И тип взаимоотношений там был разный. Встречались союзы, где дама играла главенствующую роль, и обратные модели поведения тоже были представлены», — заключил он.

Ранее психолог, гештальт-терапевт Ольга Мошенская предупредила о последствиях развода для пожилых родителей пары. По ее словам, родители разводящихся супругов заново проживают собственное травматичное прошлое.

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Александра Лисица
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