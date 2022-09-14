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Россиянам с кошками и собаками назвали способы быстро снять квартиру

Россиянам с домашними животными посоветовали искать съемную квартиру ближе к зиме

Фото: Tran Mau Tri Tam / Unsplash

Россиянам с кошками и собаками посоветовали искать съемную квартиру ближе к зиме и не бояться звонить по понравившимся объявлениям без отметки «можно с животными». Способы быстро арендовать жилье обладателям домашних животных раскрыли опрошенные «Российской газетой» эксперты.

По словам специалистов, настроения арендодателей меняются в зависимости от спроса — если он высокий, то на рынке становится меньше лояльных к квартирантам с питомцами владельцев жилья. В конце лета и начале осени интерес к аренде жилья обычно довольной высокий на фоне приезда в крупные города студентов и людей в поисках работы. Эксперты советуют владельцам животных начинать поиски съемного жилья ближе к зиме, когда спрос упадет и готовых приютить собачников и кошатников станет больше.

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Кроме того, риелторы советуют обращать внимание на варианты с простым ремонтом — владельцы таких объектов, как правило, меньше переживают за испорченные отделку или мебель. «Поэтому ставки аренды у них часто чуть ниже, чем в квартирах, куда с животными заселиться нельзя», — отметила эксперт портала недвижимости ЦИАН Елена Лапшина.

Эксперты также посоветовали звонить по понравившимся объявлениям, даже если в них не стоит пометка «можно с животными» — часто хозяева готовы идти на уступки и под запретом животных подразумевают крупных овчарок или пятерых котов одновременно.

Специалисты посоветовали россиянам с животными обратить внимание и на соответствующие группы в социальных сетях — там меньше выбор, но можно выйти напрямую на собственника, сэкономив на комиссии риелтору. При этом, если подвернулся приемлемый вариант, эксперты призывают долго не раздумывать, так как хорошие квартиры с доступным ценником всегда быстро находят арендатора.

Ранее специалисты «Яндекс Аренды» выяснили, что арендаторы с питомцами находят жилье в среднем за семь дней. При этом заселить квартирантов с животными готовы 35 процентов владельцев недвижимости. Самым популярным «любимцем» арендаторов, по оценкам аналитиков, оказались коты или кошки — на них приходится 58 процентов. Второе место занимают собаки (30 процентов). Популярными также являются декоративные крысы, попугаи, кролики, хомяки, морские свинки, черепахи и ящерицы.

Нина Ташевская
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