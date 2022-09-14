Таджикистан обвинил Киргизию в беспричинном обстреле

Погранслужба Таджикистана заявила, что киргизские пограничники начали обстрел без причин

Военнослужащие Киргизии обстреляли с помощью минометов таджикскую пограничную заставу «без каких-либо причин». Об этом говорится в заявлении пресс-центра пограничных войск ГКНБ Таджикистана, опубликованном на сайте Национального информационного агентства «Ховар».

«14 сентября примерно в 7:15 (5:15 мск) пограничники погранпоста "Булакбоши" Баткенского пограничного отряда Кыргызской Республики произвели 4 выстрела из миномёта в сторону пограничной заставы "Кех" Пограничного отряда "Исфара" Республики Таджикистан, без каких-либо причин обстреляли позиции таджикских пограничников с использованием ПК, АК и другого огнестрельного оружия», — утверждается в сообщении.

Уточняется, что пограничники Таджикистана открыли ответный огонь.

Пограничные представители стран ведут переговоры для стабилизации ситуации и выяснения причин «провокационных действий пограничных войск» Киргизии, сообщает пресс-центр Таджикистана.

Киргизские власти заявили, что обстановка на таджико-киргизской границе остается напряженной.

Утром 14 сентября произошла перестрелка между пограничниками двух стран.

Как утверждает киргизская погранслужба, пограничный наряд страны обнаружил Погранвойска Таджикистана, которые заняли «боевые позиции на неописанном участке госграницы». В ответ на требования Киргизии покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь, после чего киргизские военные «также применили оружие».

В результате погиб один таджикский военнослужащий, двое ранены, пострадавших доставили в отделение интенсивной терапии.

