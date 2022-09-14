В Киргизии оценили обстановку на границе с Таджикистаном после перестрелки

Власти Киргизии заявили, что обстановка на границе с Таджикистаном остается напряженной

Обстановка на границе с Таджикистаном после перестрелки, произошедшей утром в среду, 14 сентября, остается напряженной. Такую оценку дала Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ПС ГКНБ), сообщает ТАСС.

Власти уточнили, что, по состоянию на 11:30 (08:30 по московскому времени), обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местности Булак-Баши «характеризуется как напряженная».

Утром 14 сентября на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран. Причина конфликта неизвестна, пострадавших нет. Представители погранслужб двух стран в настоящее время находятся на связи и проводят восстановительную работу.

Перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана происходят не первый год из-за неурегулированных территориальных споров. Стороны периодически договариваются о разводе сил, но раз за разом эти договоренности срываются.