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Раскрыт мотив нападения 16-летнего подростка на российского полицейского

Во Владивостоке на 16-летнего подростка завели дело за нападение на полицейского
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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Во Владивостоке 16-летний российский подросток напал на полицейского в опорном пункте, желая отомстить своему отцу, который не платит семье алименты и не поддерживает с ней отношений. Мотив нападения, в среду, 14 сентября, «Ленте.ру» раскрыл источник в правоохранительных органах.

По данным источника, школьник перепутал подвергшегося нападению участкового со своим отцом, который работал в том же опорном пункте полиции. Как сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР), в отношении задержанного подростка завели дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

Ранее 14 сентября сообщалось, что на проспекте 100-летия Владивостока злоумышленник в маске Анонимуса распылил перцовый газ в сторону участкового, а затем попытался зарезать его ножом. Полицейский несколько раз потребовал пресечь его действия, но напавший проигнорировал требования силовика, и тот после предупредительного выстрела применил табельное оружие.

Нападавший получил пулю в бедро, его увезли в больницу. Материалы о нападении направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

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Владимир Седов
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