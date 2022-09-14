Российский подросток в маске Анонимуса напал с ножом на полицейского

Во Владивостоке подросток в маске напал с ножом и перцовым баллончиком на полицейского

Во Владивостоке 16-летний подросток напал с ножом и перцовым баллончиком на сотрудника полиции, которому пришлось применить табельное оружие, в результате чего нападавший госпитализирован с ранением. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении МВД.

По данным ведомства, днем 14 сентября на проспекте 100-летия Владивостока злоумышленник распылил перцовый газ в сторону участкового, а затем попытался его зарезать ножом. Полицейский несколько раз потребовал прекратить противоправные действия, но напавший проигнорировал требования силовика и тот после предупредительного выстрела применил табельное оружие.

Нападавший получил пулю в бедро, его увезли в больницу. Им оказался 16-летний житель Владивостока. Материалы о нападении направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Подросток был маске Анонимуса. Нападение попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах виден полицейский и подросток, нож и маска, лежащие на земле.

Подростку обещали заплатить за убийство правоохранителя 100 тысяч рублей неизвестные в соцсетях.