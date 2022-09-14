Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российский подросток в маске Анонимуса напал с ножом на полицейского

Во Владивостоке подросток в маске напал с ножом и перцовым баллончиком на полицейского

Во Владивостоке 16-летний подросток напал с ножом и перцовым баллончиком на сотрудника полиции, которому пришлось применить табельное оружие, в результате чего нападавший госпитализирован с ранением. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении МВД.

По данным ведомства, днем 14 сентября на проспекте 100-летия Владивостока злоумышленник распылил перцовый газ в сторону участкового, а затем попытался его зарезать ножом. Полицейский несколько раз потребовал прекратить противоправные действия, но напавший проигнорировал требования силовика и тот после предупредительного выстрела применил табельное оружие.

Нападавший получил пулю в бедро, его увезли в больницу. Им оказался 16-летний житель Владивостока. Материалы о нападении направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Подросток был маске Анонимуса. Нападение попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах виден полицейский и подросток, нож и маска, лежащие на земле.

Подростку обещали заплатить за убийство правоохранителя 100 тысяч рублей неизвестные в соцсетях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
ВСУ вновь приступили к штурму Красного Лимана
США решили передать миллиарды долларов Афганистану в обход талибов
Модель дважды за один показ упала на подиуме во время дефиле
Участников свадьбы арестовали и оштрафовали за гимн запрещенного «Азова»
Москвичи бросились брать ипотеку
Врач перечислил способы восстановить севший голос
Собчак отреагировала на смерть главреда «Комсомольской правды»
В Ленобласти утонул оставленный матерью в ванне младенец
Великобритании удалось замедлить рекордный рост цен
В Роскомнадзоре рассказали о крупных утечках данных россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.