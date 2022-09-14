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Мужчину арестовали за просьбу к Аллаху пустить Елизавету II в рай

VICE: в Мекке арестовали йеменца за просьбу принять Елизавету II в ряды праведников

Фото: ISABEL INFANTES / Reuters

В Мекке, Саудовская Аравия, арестовали мужчину, который решил пойти в паломничество, чтобы попросить Аллаха пустить покойную Елизавету II на небеса. Об этом сообщает VICE.

Житель Йемена был задержан после того, как в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой он, находясь в мечети аль-Харам, держит табличку с надписью: «Паломничество за душу Елизаветы II. Пусть Аллах дарует ей место в раю и примет в ряды праведников».

Просьба к Всевышнему была выполнена на арабском и английском языках. Многие верующие начали снимать йеменца с табличной на мобильные телефоны. После того как запись стала вирусной в интернете, за паломником явились бойцы спецназа Министерства внутренних дел Саудовской Аравии.

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Как заявили в ведомстве, мужчина был задержан за нарушение правил проведения паломничества и передан сотрудникам прокуратуры. Обновленные правила не разрешают находиться внутри святыни с плакатами и транспарантами. Ранее паломники могли приносить с собой таблички с надписями, однако меры безопасности усилили после того, как в июле израильский журналист пробрался в мечеть аль-Харам во время хаджа.

Ранее сообщалось, что полиция в провинции Лимпопо, ЮАР, спасла священника, который отправился в горы молиться и заблудился. Мужчина несколько часов бродил по склонам без еды и воды.

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Никита Савин
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