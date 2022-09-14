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Портрет Елизаветы II на купюрах помешал клиентке получить заказанный товар

Портрет Елизаветы II на купюрах помешал клиентке получить заказанный товар

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Покупательница пожаловалась на нелепую причину, из-за которой продавец не смогла вовремя отправить заказанный ею товар. Соответствующую историю и комментарии юзеров приводит Daily Mail.

Анонимная клиентка рассказала, что оплатила на сайте Depop продукцию одного из пользователей платформы, но так и не получила вещь в указанный срок. Выяснилось, что доставить посылку торговцу помешали купюры с изображением портрета королевы Великобритании Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в Балморале.

«Я опустошен смертью Ее Величества и скорблю со дня ее кончины. Я не могу заставить себя дойти до почтового отделения, так как мне придется расплачиваться банкнотами, на которых напечатано ее изображение, — уточнил продавец. — В связи с этим я отложил отправку всех посылок до окончания 10-дневного траура. Надеюсь, что вы понимаете и разделяете мое горе».

Возмущенная героиня материала поделилась скриншотами переписки в социальных сетях. Юзеры согласились с мнением девушки и выразили свою позицию в комментариях под размещенными кадрами. «В чем проблема заплатить банковской картой?», «Решение этой проблемы — Visa или Mastercard», «Я в шоке. Какой бред», «Издевательство», — высказывались они.

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. В Британии объявили 10-дневный общенациональный траур. 10 сентября новым королем Великобритании официально провозгласили ее сына Карла III.

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Майя Пономаренко
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