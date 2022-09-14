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Раскрыты детали исчезновения известного регионального экс-чиновника в Москве

Бывший вице-премьер Пензенской области Трохин потерял сознание и был госпитализирован

Фото: Shutterstock

Пропавший ранее в Москве бывший вице-премьер Пензенской области Василий Трохин почувствовал себя плохо и потерял сознание, после чего его госпитализировали. Соответствующие детали «Ленте.ру» раскрыл источник в правоохранительных органах.

По информации источника, в среду, 14 сентября, Трохин пришел в сознание и смог рассказать, кто он.

Ранее стало известно, что бывший вице-премьер Пензенской области Василий Трохин в настоящее время находится в больнице в Раменском с травмами головы. Отмечалось, что его здоровью ничто не угрожает.

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Юлия Ямпольская
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