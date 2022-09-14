Появились подробности о пропавшем в Москве экс-высокопоставленном чиновнике

Бывший вице-премьер Пензенской области Трохин находится в больнице с травмами головы

Пропавший ранее в Москве бывший вице-премьер Пензенской области Василий Трохин сейчас находится в больнице в Раменском с травмами головы. Подробности в среду, 14 сентября, сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

О пропаже в столице экс-высокопоставленного чиновника стало известно утром 13 сентября. Сообщалось, что он прибыл в Москву по рабочим делам, но на обратный поезд не сел. В последний раз его видели у метро «Авиамоторная» около 19:00 12 сентября.

14 сентября поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что мужчину нашли живым.

В настоящее время Трохин занимает должность председателя правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области».