Пропавшего в Москве бывшего высокопоставленного чиновника нашли

Пропавшего в Москве бывшего вице-премьера Пензенской области Василия Трохина нашли живым

Пропавшего в Москве экс вице-премьера Пензенской области Василия Трохина нашли живым. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», передает РИА Новости.

«Василий Иванович Трохин найден, жив. Мы благодарим всех, кто принимал участие в поиске», — сообщили в организации. Источник федерального информагентства в правоохранительных органах сообщил, что после обнаружения Трохин был доставлен в больницу.

О пропаже в столице бывшего высокопоставленного чиновника, который в настоящее время занимает должность председателя правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области», стало известно во вторник, 13 сентября. Тогда сообщалось, что россиянин приехал в Москвы по рабочим делам, но на обратный поезд не сел.