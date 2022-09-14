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Тайвань снова зафиксировал приближение кораблей и самолетов КНР

Минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 5 кораблей и 24 самолетов КНР

Фото: Shutterstock

Министерство национальной обороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 5 кораблей и 23 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом пишет ТАСС.

По данным тайваньского оборонного ведомства, в прилегающий к острову морской регион силы КНР вошли в ходе военных учений. Уточняется, что два истребителя НОАК (J-11 и J-16), а также самолет радиоэлектронной разведки Y-8 пересекали срединную линию Тайваньского пролива.

В ответ на эти действия КНР тайваньские военные развернули зенитные ракетные комплексы для сопровождения самолетов и выпустили радиопредупреждения для китайских летчиков.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уличил Пекин в попытке закрепить изменение статус-кво по ситуации вокруг Тайваня.

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Николай Чигасов
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