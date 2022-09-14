Противник российского биатлона оценил вероятность возвращения страны на КМ

Шведский биатлонист Самуэльссон заявил, что возвращение россиян на КМ было бы странным

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, оценил вероятность возвращения сборной страны на Кубок мира (КМ). Его слова приводит SVT.

«Очень грустно, что мы оказались в такой ситуации. В то же время я пока не вижу, как мы можем вернуть их обратно, это было бы очень странно», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что понимает плачевность ситуации для российских, украинских и белорусских биатлонистов.

Самуэльссон известен резкими высказываниями в адрес российских атлетов. В частности, он был противником возвращения биатлониста Александра Логинова в спорт после отстранения с ноября 2014-го по ноябрь 2016 года за применение запрещенного эритропоэтина. Швед называл победы россиянина позором.

2 марта исполнительный комитет Международного союза биатлонистов запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах. Решение будет действовать до нового распоряжения.