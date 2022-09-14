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Apple изобрела самовосстанавливающийся дисплей

PatentlyApple: Apple создала гибридный дисплей для складных смартфонов

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

В сети обнаружили патент Apple на дисплей для складных устройств. Об этом сообщает издание PatentlyApple.

По мнению авторов, запатентованный американской компанией экран можно будет применять в будущих складных iPhone. В описании гибридного устройства говорится, что инженеры старались сделать надежный дисплей, который сохранял бы свои свойства после длительного периода использования.

Созданная в Apple передняя панель способна самовосстанавливаться, то есть имеет такую конструкцию, которая позволяет дисплею выпрямляться и растягиваться, таким образом устраняя небольшие вмятины и царапины. Считается, что изобретенное устройство может сохранить свою форму в течение длительного периода времени, что позволит избежать появления складок.

Журналисты отметили, что в настоящий момент Samsung, которая является лидером на рынке складных смартфонов, добивается создания максимально твердых экранов с защитой от появления царапин. Apple же, напротив, стремится разработать достаточно мягкий материал.

В апреле 2017 года о создании самовосстанавливающегося стекла для смартфонов заявили ученые Калифорнийского университета в Риверсайде. По словам инженеров, если подобный материал разорвать пополам, то на полное восстановление уйдет менее суток.

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Андрей Ставицкий
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