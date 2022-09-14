Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России представили винтовку «СМЕРШ»

Оружейник Лобаев представил новую высокоточную самозарядную винтовку «СМЕРШ»

Кадр: телеграм-канал «Lobaev Z»

В России представили новую высокоточную самозарядную винтовку «СМЕРШ» калибра 308Win, выполненную по схеме американской AR-15. Об испытаниях оружия в своем Telegram-канале рассказал оружейник Владислав Лобаев.

«Дело в том, что высокоточный полуавтомат сейчас очень востребован на фронте. Необходимо оружие с кучностью не 2 МОА (угловая минута — прим. «Ленты.ру»), а 0.5МОА, и под патрон, хорошо освоенный нашей промышленностью (а 308Win выпускают сразу несколько отечественных заводов). В этом случае мы получаем оружие не только для марксмана, но и для снайпера», — отметил он.

По словам Лобаева, дальнобойность «СМЕРШа» при 0.5МОА составит 1000 метров.

Материалы по теме:
От «Юноны» к «Пузырьку»: как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
От «Юноны» к «Пузырьку»:как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
17 августа 2022
«В бою много автоматов не бывает» Как легендарный ППШ стал оружием победы в Великой Отечественной войне
«В бою много автоматов не бывает»Как легендарный ППШ стал оружием победы в Великой Отечественной войне
24 августа 2022

В августе Лобаев заявил, что иностранных заказчиков интересуют российские дальнобойные снайперские винтовки компании Lobaev Arms СВЛК-14С «Сумрак», DXL-4 «Севастополь» и DXL-5 «Опустошитель».

В июле источник ТАСС сообщил, что винтовку СВЛК-14С «Сумрак», которую считают самой дальнобойной винтовкой в мире, впервые применили в ходе спецоперации на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
ОДКБ отправит миссию в Армению
Карл III выругался из-за перьевой ручки
Девушка раскрыла частоту стирки своего бюстгальтера и вызвала споры в сети
Россияне начали судиться из-за запрета на снятие валюты
В ДНР заявили об отражении попытки наступления ВСУ
Шестилетнюю россиянку нашли в квартире с телами родителей
США заявили об «уйме» военных сил у России
В России представили винтовку «СМЕРШ»
Ссора прораба и строителя в российском городе закончилась убийством
В Молдавии испугались прекращения поставок газа из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.