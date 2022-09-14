В России представили винтовку «СМЕРШ»

Оружейник Лобаев представил новую высокоточную самозарядную винтовку «СМЕРШ»

В России представили новую высокоточную самозарядную винтовку «СМЕРШ» калибра 308Win, выполненную по схеме американской AR-15. Об испытаниях оружия в своем Telegram-канале рассказал оружейник Владислав Лобаев.

«Дело в том, что высокоточный полуавтомат сейчас очень востребован на фронте. Необходимо оружие с кучностью не 2 МОА (угловая минута — прим. «Ленты.ру»), а 0.5МОА, и под патрон, хорошо освоенный нашей промышленностью (а 308Win выпускают сразу несколько отечественных заводов). В этом случае мы получаем оружие не только для марксмана, но и для снайпера», — отметил он.

По словам Лобаева, дальнобойность «СМЕРШа» при 0.5МОА составит 1000 метров.

В августе Лобаев заявил, что иностранных заказчиков интересуют российские дальнобойные снайперские винтовки компании Lobaev Arms СВЛК-14С «Сумрак», DXL-4 «Севастополь» и DXL-5 «Опустошитель».

В июле источник ТАСС сообщил, что винтовку СВЛК-14С «Сумрак», которую считают самой дальнобойной винтовкой в мире, впервые применили в ходе спецоперации на Украине.