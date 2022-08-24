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В России рассказали о спросе на винтовки «Сумрак»

Основатель Lobaev Arms Лобаев рассказал о спросе на снайперские винтовки СВЛК-14С «Сумрак»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Иностранных заказчиков интересуют российские дальнобойные снайперские винтовки компании Lobaev Arms. О спросе на винтовки СВЛК-14С «Сумрак», DXL-4 «Севастополь» и DXL-5 «Опустошитель» рассказал ТАСС основатель компании Владислав Лобаев.

«Что касается именно экспорта, то [есть] большой интерес к нашим снайперским винтовкам в калибрах .375 и .408 CheyTac СВЛК-14 — сейчас уже -20 — "Сумрак", к "Севастополю" DXL-4 и к "Опустошителю" DXL-5», — сказал он, отвечая на вопрос о винтовках, которые пользуются наибольшим интересом у иностранцев.

Лобаев добавил, что иностранных заказчиков интересуют и другие винтовки Lobaev Arms. «Надо сказать, что и другие модели имеют большой интерес для экспорта. И это подтверждается заключенными контрактами, — отметил он. — И на "Доминатор", и на "Диверсант", и на "Урбану"».

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Ранее основатель оружейного бренда рассказал, что Lobaev Arms планирует возобновить работу над роботом-снайпером Minirex, который представили на выставке «Интерполитех-2016».

В июле источник ТАСС сообщил, что винтовку СВЛК-14С «Сумрак», которую считают самой дальнобойной винтовкой в мире, впервые применили в ходе спецоперации на Украине.

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Даниил Иринин
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