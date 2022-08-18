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В России возобновят работы над роботом-снайпером

Российская компания Lobaev Arms возобновит работу над роботом-снайпером Minirex

Кадр: TSARCANN0N / YouTube

Российская компания Lobaev Arms планирует возобновить работу над роботом-снайпером Minirex. Об этом ТАСС на форуме «Армия-2022» рассказал основатель оружейного бренда Владислав Лобаев.

«Мы планируем возвращаться к возобновлению проекта Minirex, я не могу сейчас точно назвать сроки, но такие планы есть», — сказал он.

Как напоминает агентство, робот Minirex был представлен в 2016 году на выставке «Интерполитех-2016».

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В августе российская компания «Интеллект Машин» представила на «Армии-2022» робота-собаку М-81, который может нести вооружение. Представитель компании отметил, что в боевых условиях робот способен вести прицельный огонь, обеспечивать целеуказание, доставлять оружие и боеприпасы, а также осуществлять патрулирование.

В августе 2018 года автор The Drive Тайлер Роговей заявил, что российский робот «Игорек» и активный экзоскелет с электромоторами и аккумулятором, представленные тогда же концерном «Калашников» на форуме «Армия-2018», не имеют никакого отношения к реальному оружию, которое может появиться в ближайшей перспективе.

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Иван Потапов
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