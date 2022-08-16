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На «Армии-2022» показали робота-собаку с вооружением

«Интеллект Машин» представила робота-собаку М-81 на форуме «Армия-2022»

Кадр: РИА Новости

Российская компания «Интеллект Машин» представила на форуме «Армия-2022» робота-собаку М-81, который может нести вооружение и вести прицельную стрельбу. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель компании отметил, что в боевых условиях робот может вести прицельный огонь, обеспечивать целеуказание, доставлять оружие и боеприпасы, а также осуществлять патрулирование. Кроме того, он способен выполнять гражданские задачи, включая доставку медикаментов и работу в зоне чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что робот выполнен с применением принципов, структур и механик, характерных для животного мира. Поэтому он напоминает собаку. Компания намерена наладить производство М-81 в России.

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В марте стало известно, что департамент пожарных Нью-Йорка закупил роботов-собак от компании Boston Dynamics, которые будут участвовать в поисково-спасательных операциях.

В октябре 2021 года американская компания Ghost Robotics представила прототип робота-собаки, который вооружили «беспилотной снайперской винтовкой специального назначения» (SPUR, Special Purpose Unmanned Rifle).

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Даниил Иринин
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