Женщина попыталась поднять бутылку с перрона и едва не попала под поезд

NDTV: в Индии женщина едва не попала под поезд из-за оставленной на перроне бутылки

В индийском штате Уттар-Прадеш женщина едва не попала под поезд, когда попыталась поднять бутылку с перрона. Об этом сообщает NDTV.

На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, видно, как женщина решает перейти с одного перрона на другой по железнодорожным путям перед приближающимся поездом. Когда она дошла до платформы, то не смогла забраться на нее самостоятельно.

На помощь пришел сотрудник станции. Он подбежал к женщине и помог забраться на перрон за мгновенье до того, как мимо промчался поезд. Внезапно женщина заметила оставленную на перроне бутылку. Несмотря на риск, она вновь подошла к краю платформы и подняла ее, еле увернувшись от проезжающего перед ней поезда.

Видео поразило пользователей социальных сетей. «Стоимость бутылки не может быть дороже человеческой жизни», — гласил один из комментариев.

Ранее сообщалось, что в Японии машинист забыл пароль от планшета и нарушил движение поездов на всей линии. В результате пострадали около 60 пассажиров.