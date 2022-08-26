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Забытый машинистом пароль от расписания привел к сбою движения поездов

В Японии машинист забыл пароль от планшета и нарушил движение поездов на всей линии

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В Японии машинист поезда забыл пароль от планшета. Это привело к сбою движения поездов на всей железнодорожной линии, сообщает SoraNews24.

Машинист вел поезд, выехавший со станции Корияма. Спустя три минуты после отбытия он решил проверить расписание на служебном планшете, но не смог его разблокировать.

Чтобы обойтись без планшета, машинисту приходилось сверяться с расписаниями на станциях по пути к пункту назначения. Задержка накапливалась с каждой остановкой, и к тому времени, когда состав прибыл на станцию Мито, составила 23 минуты. В результате пострадали около 60 пассажиров.

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Алиса Дмитриева
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