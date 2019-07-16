Женщина попыталась задержать скоростной поезд ногой

dailymail.co.uk

В китайском городе Гуанчжоу женщина попыталась задержать скоростной поезд, поместив ногу в зазор между составом и платформой. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

В воскресенье вечером, 14 июля, 30-летняя китаянка Ван вместе с братом и подругой перепрыгнула турникет на городском вокзале, после того как сотрудники станции отказались компостировать ее билет, так как она опоздала на поезд. Она потребовала открыть двери состава, который уже трогался. Женщина кричала, что это последний поезд в сторону города Чанша и если она на него не успеет, то опоздает на работу.

На кадрах видно, как сотрудники вокзала пытаются прогнать Ван от поезда, однако она облокачивается на дверь состава и засовывает ногу в зазор между поездом и платформой. «Пожалуйста, откройте двери, это займет у вас минуту», — умоляет она.

В итоге четыре сотрудника сумели оттащить ее от края платформы. Из-за инцидента поезд отправился с семиминутной задержкой.

Женщину приговорили к тюремному заключению на девять дней за нарушение порядка, ее брат и подруга отделались предупреждениями.

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