Пассажиры спасли упавшую под тронувшийся поезд женщину

В индийском городе Ахмадабад, штат Гуджарат, пассажиры смогли предотвратить несчастный случай. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Инцидент произошел на железнодорожной станции. Женщина пыталась догнать уходящий поезд, подбежала к двери вагона и хотела запрыгнуть в нее, но оступилась. В результате ее нога оказалась зажата между платформой и составом. Поезд продолжал двигаться и волочил ее за собой.

На помощь женщине бросились стоявший неподалеку охранник и люди, которые ждали поезда. Совместными усилиями им удалось вытащить ее на платформу. Она получила незначительные травмы. Происшествие сняла камера видеонаблюдения.

В 2018 году сообщалось, что в американском городе Бостоне, штат Массачусетс, женщина провалилась под платформу в метро и получила тяжелую травму ноги. Из-за глубокой раны она не могла ни стоять, ни идти, но уговаривала собравшихся вокруг людей не вызывать скорую помощь, потому что у нее нет денег на лечение.

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