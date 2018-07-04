Американка постеснялась своей бедности и почти лишилась ноги

В американском городе Бостон, штат Массачусетс, женщина, провалившаяся под платформу в метро и получившая тяжелую травму ноги, пыталась отказаться от медицинской помощи из-за бедности. Об этом сообщает CNN.

Пострадавшая, имя которой не сообщается, оступилась, когда выходила из вагона. Ее нога провалилась в просвет между поездом и платформой и застряла. На помощь женщине пришли прохожие. Совместными усилиями людям удалось сдвинуть вагон и вытащить ногу из щели.

На бедре женщины осталась глубокая рана, доходящая до кости. Она не могла ни стоять, ни идти, но уговаривала собравшихся вокруг людей не вызывать скорую помощь, потому что у нее нет денег на лечение. «Вы не понимаете, у меня ужасная медицинская страховка», — повторяла пострадавшая.

Через несколько минут приехала скорая помощь. Медики перевязали ногу и отвезли женщину в больницу.

CNN отмечает, что в 2012 году средняя стоимость вызова скорой помощи в США составляла от 224 до 2204 долларов (от 14 тысяч до 140 тысяч рублей).

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