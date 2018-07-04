Крыса вызвала давку в переполненном поезде метро

В Тайбэе крыса забралась в вагон метро и вызвала давку, в результате которой пострадали люди. Об этом сообщает издание Taiwan News.

Грызуна заметили, когда поезд уже отъехал от станции, и выйти из него было нельзя. Испуганные пассажиры с воплями бросились в другой вагон. К кричащей толпе стали присоединяться люди, которые не видели крысу. Кто-то пустил слух, что на пассажиров нападает человек с ножом, как во время резни в 2014 году.

В переполненных вагонах началась давка. Люди бежали, роняли вещи, падали на пол. Когда поезд остановился на следующей станции, пассажиры хлынули из вагонов, сбивая с ног собравшихся на платформе.

На фотографиях и видео, сделанных в опустевших вагонах, на полу валяются брошенные сумки, потерянные мобильные телефоны и обувь. Видны пятна, напоминающие кровь.

Травмы получили два пассажира.

В 2014 году житель Тайбэя, вооруженный ножом, напал на пассажиров в едущем поезде метро. Четыре человека погибли, 24 получили ранения. Во время допроса убийца заявил, что с детства вынашивал план такой атаки. Его приговорили к 144 годам тюремного заключения и четырем смертным казням. В 2016 году его расстреляли.

В 2017 году сообщалось, что крыса вызвала хаос в вагоне нью-йоркского метро. Пассажиры с криками поджимали ноги и вскакивали на сидения, чтобы пропустить грызуна, который носился из одного конца вагона в другой.

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