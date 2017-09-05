Модель Playboy позволила пассажирам метро срывать купюры с ее платья из денег

Аргентинская модель Playboy Виктория Сиполитакис (Victoria Xipolitakis) прокатилась в нью-йоркском метро в платье и головном уборе, сделанных из долларов. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Во время прогулки женщина призывала прохожих обрывать с нее деньги. На снимках, которые Силипотакис опубликовала в Instagram, она протягивает купюры пассажирам, общается с мусорщиком и фотографируется в обнимку с полицейскими.

A post shared by Victoria Xipolitakis (@victoriajesusxipolitakis) on Sep 3, 2017 at 11:14am PDT

Модель объяснила свои действия тем, что хотела поделиться успехом с другими. «Жизнь многое мне дала, теперь пришло время что-то сделать в ответ, — заявила она. — Деньги для всех… Для бездомных, для людей в метро».

Виктория Сиполитакис получила известность в Аргентине в 2015 году после публикации селфи, сделанных в кабине пассажирского самолета. Модель обвинили в создании опасной ситуации во время полета. Пилоты были уволены, а ее оштрафовали на тысячу аргентинских песо (около 67 тысяч рублей) и осудили на 18 месяцев общественных работ.

В мае сообщалось, что жительница американского штата Пенсильвания сделала платья из 10 тысяч оберток от конфет Starburst.