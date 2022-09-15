В Китае отреагировали на претензии Запада из-за союза с Россией в рамках ШОС

Global Times: из-за конфронтационного мышления Запад не может понять концепцию ШОС

Китайская газета Global Times отреагировала на претензии стран Запада по поводу союза с Россией в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Отмечается, что на фоне конфликта на Украине некоторые западные СМИ восприняли ШОС как создание «антизападного фронта». В ответ на это журналисты привели китайскую пословицу: «не у воробья спрашивай, как орел летает». «Умы американских и западных элит полны властного и параноидального конфронтационного мышления», — пояснили авторы материала. Это, утверждают они, мешает Западу понять и оценить концепцию объединения стран в рамках ШОС.

Издание подчеркнуло, что основной концепцией ШОС является «Шанхайский дух», который предлагает ряд «новых моделей и новых норм о том, как страны после холодной войны должны жить на равных», а также как использовать механизмы многостороннего сотрудничества и как развивать глобальный порядок. Также отмечается, что ШОС не станет организацией, направленной против Запада.

Саммит ШОС проходит в узбекском Самарканде. В мероприятии принимают участие пятнадцать глав государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о хорошей атмосфере на переговорах Путина и Си Цзиньпина. По его словам, были затронуты все основные вопросы. Президент России объяснил, что Москва ценит позицию Пекина по ситуации вокруг Украины и при этом понимает озабоченность китайских властей по данному вопросу.