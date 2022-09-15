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В Кремле заявили о хорошей атмосфере на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Помощник президента Ушаков заявил о хорошей атмосфере на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

На переговорах президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина была хорошая атмосфера. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия 1».

«Хорошая атмосфера была. Основные вопросы все затронули», — сообщил Ушаков.

Президент Путин встретился с коллегой из Китая на полях саммита ШОС, который прошел в Самарканде в четверг, 15 сентября. Глава государства объяснил, что Москва ценит позицию Пекина по ситуации вокруг Украины и при этом понимает озабоченность китайских властей по данному вопросу.

Позднее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что обмен мнениями, который состоялся между Путиным и Си Цзиньпинем еще раз подтверждает высокий уровень взаимоотношений.

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Никита Абрамов
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