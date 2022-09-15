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В Госдуме оценили значимость встречи Путина и Си Цзиньпина

Депутат Новиков: встреча Путина и Си Цзиньпина была одним из главных событий саммита ШОС

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Обмен мнениями, который состоялся между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпинем на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), еще раз подтверждает высокий уровень взаимоотношений. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил значимость встречи двух лидеров заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

15 сентября прошла встреча глав России и КНР на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Путин отметил, что Москва осуждает провокации США и сателлитов в Тайваньском проливе. Также российский президент отметил сбалансированную позицию Пекина по украинскому кризису.

Встреча Путина и Си Цзиньпина — одно из главных событий саммита. Все его ждали. Сегодня новости из Самарканда привлекают внимание в разных частях мира на фоне противостояния США с Россией и США с Китаем

Дмитрий Новиковдепутат

«Пекин и Москва проявляют большой уровень взаимопонимания в ряде значимых для сторон политических вопросов, опираясь на наращивание экономического сотрудничества и на желание выстроить более справедливую систему отношений на международной арене», — заявил Новиков, отметив, что лидеры обсудили украинский и тайваньский вопросы.

Депутат напомнил, что еще одной важной темой обсуждения были вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством России и Китая.

«Очень важно, что отношения России и Китая подкрепляются экономическим развитием. Товарооборот, как известно, растет. В нынешнем году мы зафиксируем рост товарооборота на треть. Это очень серьезный показатель. В том числе растет оплата в рамках сотрудничества КНР и России в своих национальных валютах, уменьшается доля доллара. Что само по себе важно», — сказал он.

Также будут реализовываться и уже реализуются совместные проекты Китая, России и Монголии, которая находится между Пекином и Москвой и поддерживает хорошие отношения с обеими странами

Дмитрий Новиковдепутат

Путин прилетел в Самарканд в Узбекистане на саммит ШОС утром 15 сентября. Он проведет встречи с коллегами из Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Турции. По данным дипломатического источника в Анкаре, Путин обсудит с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом поставки российского газа и нюансы частичной оплаты импорта топлива в рублях и лире.

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Алена Шевченко
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