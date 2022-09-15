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Билайн в честь 30-летия перепел «Сектор газа»

Билайн в честь 30-летия компании предложил заменить гудок кавером на «Сектор газа»

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Сотовый оператор билайн в честь 30-летия компании предложил пользователям заменить гудок на праздничную мелодию «Я с билайном 30 лет». Об этом сообщается на сайте компании.

Трек, записанный рэпером ST (настоящее имя Александр Степанов) — автором нескольких хитов певицы Ольги Бузовой, — является кавером на песню «30 лет» группы «Сектор газа». Мелодию можно бесплатно подключить с 15 сентября, она автоматически отключится 15 декабря 2022 года.

Гудок меняется по услуге «Привет». «Если подключили ее ранее, мелодия все равно будет бесплатной. Вы можете выбрать и поставить другую мелодию», — уточнили в компании. В акции могут принять участие действующие абоненты, она проводится на территории России.

Ранее рэпер ST рассказал, что заставило его подарить Бузовой несколько песен. Музыкант отметил, что познакомился с певицей, когда та переживала расставание с футболистом Дмитрием Тарасовым.

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Варвара Кошечкина
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