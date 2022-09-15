Кремль высказался о попытках США «переиграть» Россию
Попытки Соединенных Штатов «переиграть» Россию носят перманентный характер. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.
«Они [попытки] носят перманентный характер и будут носить перманентный характер. Здесь никто себя обманывать не собирается», — сказал пресс-секретарь президента.
Ранее заместитель председателя Комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов рассказал о попытках США «отбросить» Россию назад с помощью санкций. Он считает, что главной целью Вашингтона является не урегулирование конфликта на Украине, а устранение России как одного из основных конкурентов за влияние на международной арене.
В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что США на Украине преследуют цель добиться стратегического истощения России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, которые проводят независимую внешнюю политику.