Кремль высказался о попытках США «переиграть» Россию

Песков заявил, что попытки США «переиграть» Россию носят перманентный характер

Попытки Соединенных Штатов «переиграть» Россию носят перманентный характер. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Они [попытки] носят перманентный характер и будут носить перманентный характер. Здесь никто себя обманывать не собирается», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее заместитель председателя Комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов рассказал о попытках США «отбросить» Россию назад с помощью санкций. Он считает, что главной целью Вашингтона является не урегулирование конфликта на Украине, а устранение России как одного из основных конкурентов за влияние на международной арене.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что США на Украине преследуют цель добиться стратегического истощения России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, которые проводят независимую внешнюю политику.