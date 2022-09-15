Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Названы убивающие смартфон ошибки

Представитель Роскачества Бодров назвал опасной зарядку смартфона под подушкой

Фото: Unsplash

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал, как продлить жизнь смартфону. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Бодров назвал ошибки, убивающие смартфон, и в первую очередь призвал правильно его заряжать. Он назвал опасным питание гаджета под подушкой, поскольку оно может повредить аккумулятор и привести к возгоранию устройства. Кроме того, необходимо оберегать телефон от перепадов температур. Его нельзя оставлять под палящим солнцем или на сильном морозе, а также не стоит брать его с собой ванную комнату.

Представитель Роскачества также призвал оставлять 6-8 гигабайт свободной памяти, что обеспечит эффективную работу гаджета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня
Россия ответила на требования Польши вернуть картины Пушкинского музея
Известная актриса купила дом в Голливуде
Названы убивающие смартфон ошибки
В России появилась новая схема мошенничества
Совбез ООН рассмотрит ситуацию на границе Азербайджана и Армении
США приготовились защищать Японию с использованием ядерного потенциала
Цена ядерного топлива достигла максимума за десять лет
Стало известно о резком подорожании продуктов на Украине
Более половины словаков в украинском конфликте поддержали Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.