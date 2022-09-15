Названы убивающие смартфон ошибки

Представитель Роскачества Бодров назвал опасной зарядку смартфона под подушкой

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал, как продлить жизнь смартфону. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Бодров назвал ошибки, убивающие смартфон, и в первую очередь призвал правильно его заряжать. Он назвал опасным питание гаджета под подушкой, поскольку оно может повредить аккумулятор и привести к возгоранию устройства. Кроме того, необходимо оберегать телефон от перепадов температур. Его нельзя оставлять под палящим солнцем или на сильном морозе, а также не стоит брать его с собой ванную комнату.

Представитель Роскачества также призвал оставлять 6-8 гигабайт свободной памяти, что обеспечит эффективную работу гаджета.

