Стало известно о планах Samsung вернуться в Россию

«Известия» допустили возвращение Samsung на российский рынок до конца 2022 года

Южнокорейская компания Samsung может вернуться в Россию. Поставки и продажи техники планируют возобновить уже в октябре, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Источник издания, близкий к корпорации, и два информатора в ретейле допустили возвращение Samsung на российский рынок до конца 2022 года. По словам представителя одного из интернет-магазинов, компания не заинтересована в сером импорте своей техники, поскольку у нее есть планы восстановить официальные поставки.

Другой информатор добавил, что российский сайт Samsung обновился: на него добавили смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, которые вышли недавно. «Это можно трактовать как угодно, но это позитивный знак», — подчеркнул аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. При этом в компании «Известиям» сказали, что не комментируют данные о возможном возвращении в Россию.

«Компания была вынуждена приостановить продажи устройств под внешним давлением. Об окончательном уходе из России Samsung никогда не заявляла, поэтому возобновление продаж и поставок корейских устройств — просто вопрос времени», — отметил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Возвращение Samsung также может стать позитивным знаком для компаний, которые также приостановили работу в России. Теперь они могут задуматься о возобновлении работы с российским рынком, добавил источник «Известий».

В марте Samsung остановила экспорт своей продукции в Россию. Компания объяснила свое решение сложившейся геополитической обстановкой. «Наша приоритетная задача — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — подчеркнул производитель.